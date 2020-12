​Covid Bari, striscione che ringrazia i medici del Policlinico: «Siete rimasti sempre lì anche quando vi hanno offeso»

«Siete rimasti sempre lì anche quando vi hanno offeso»: comincia con queste parole un lungo striscione di ringraziamento, che è apparso nelle vicinanze dei padiglioni per l'accettazione dei pazienti Covid, a Bari. Un messaggio di ringraziamento sentito ma anonimo, esposto questa mattina al Policlinico di Bari e dedicato al sacrificio quotidiano di medici e infermieri. «Siete rimasti sempre lì anche quando vi hanno offeso, siete sempre lì con i nostri cari a fare del vostro meglio, esausti. Per questo vi chiediamo sinceramente scusa, abbiamo bisogno di voi. Grazie», questo recita per intero lo striscione.

Le dediche

Il messaggio era rivolto «a medici, infermieri e personale sanitario», ed è esposto sui muri dell'edificio Asclepios, a pochi metri dall'ingresso del pronto soccorso. Presente anche sui social, il Policlinico di Bari è molto attivo nel rappresentare l'impegno quotidiano e l'abnegazione dei medici, che spesso vengono fotografati stanchi ma sorridenti. Scorrendo in bacheca sulla pagina dell'ospedale, infatti, non è raro imbattersi in post di ringraziamento nei confronti del personale che ogni giorno cura decine di pazienti affetti da coronavirus. «Siete meravigliosi», scrive un ragazzo, mentre un altro commenta poco sopra: «Queste foto negli ultimi periodi sono le più belle».

