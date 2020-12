Covid Italia, bollettino oggi 18 dicembre 2020: 17.992 nuovi casi e 674 morti

Coronavirus Italia. Il bollettino di venerdì 18 dicembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 17.992 nuovi positivi (18.236 ieri) e 674 morti (683 ieri). Sono 179.800 i tamponi effettuati.

Veneto

Sono 4.211 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore e 107 i decessi. Il numero complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 209.220, quello dei morti a 5.268. Cala la pressione sugli ospedali. Il dato dei ricoverati nei reparti non critici è sceso a 2.933 (-20), quello dei malati Covid nelle terapie intensive a 365 (- 13) . Gli attuali positivi sono però in aumento: 98.014 contro i 95.779 di ieri (+ 2.235).

Toscana

In Toscana sono 514 i nuovi casi positivi al coronavirus in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 114.760 unità. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 514 casi odierni è di 49 anni circa (l'11% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più).

Basilicata

La task force regionale comunica che ieri sono stati processati 1.322 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 87 (e fra questi 73 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata è deceduta 1 persona residente a Matera e sono state registrate 108 guarigioni di residenti. Inoltre, risultano guarite 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Policoro, 1 persona residente in Umbria e in isolamento a Potenza e 1 persona residente e in isolamento in Puglia.





Abruzzo

Sono complessivamente 33101 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 227 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 30, di cui 8 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1111 (di età compresa tra 72 e 95 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

Puglia

Su 9.346 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.314 casi positivi, con un tasso di positività del 14,06% contro il 10% di ieri. 486 infetti si rilevano in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, per 7 la provincia di residenza non è nota. Sono stati registrati 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 11 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 52.834.

Campania

Continua ad essere sensibilmente più basso della media nazionale il tasso positivi-tamponi in Campania, che si attesta al 6,61%: secondo il bollettino dell'Unità di crisi, i contagi rilevati ieri sono stati 1.201 (114 i sintomatici) su 18.146 test processati. Ben 3.001 i guariti e 56 le vittime, di cui 22 nelle ultime 48 ore e 34 risalenti ai giorni scorsi ma registrate in ritardo. Le terapie intensive occupate sono 120 su 656, i posti letto di degenza covid 1.621 su 3.160.

Nel Lazio su quasi 16mila tamponi (+78), nel Lazio si registrano 1.428 casi positivi (-169), 74 decessi (+17) e 2.825 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%, e il dato odierno è superiore di 198 casi a quello di venerdì scorso. In diminuzione il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e delle terapie intensive.

Sardegna

Salgono a 27.695 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 285 nuovi casi e 10 decessi (644 in tutto). In totale sono stati eseguiti 440.923 tamponi con un incremento di 4.741 test. Sono 547 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (undici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 53 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva.



Emilia Romagna

Sono 1.745 i nuovi casi di positività al Covid in Emilia-Romagna, rilevati sulla base di 16.762 tamponi. Si contano 75 vittime, 41 delle quali solo in provincia di Bologna. Fra loro una donna di 45 anni morta a Imola. Ci sono 207 ricoverati in terapia intensiva, uno in più di ieri. Circa la metà dei nuovi positivi, 840, sono asintomatici, individuati con attività di screening o contact tracing.

