Coronavirus, tutti negativi i test allo Spallanzani. «Chiusura pronto soccorso Tor Vergata è fakenews»

L'arrivo del coronavirus in Italia ha fatto alzare il livello di allarme della Sanità del Vaticano. «È stato attivato un piano in collegamento con il ministero della Salute e abbiamo deciso di mettere dei dispenser con un igienizzante per le mani ad ogni ingresso della Città del Vaticano, dalla Basilica di San Pietro ai Musei Vaticani, all'Ufficio permessi. Anche il Corpo della Gendarmeria è stato fornito di questi dispositivi. Inoltre la nostra guardia medica ha aderito al triage al telefono lanciato oggi dalla Federazione dei medici di famiglia».

A parlare con l'Adnkronos Salute è Alfredo Pontecorvi, direttore della Direzione sanità e Igiene della Città del Vaticano. «Ad oggi non abbiamo registrato nessun caso di positività nella Città del Vaticano - aggiunge Pontecorvi - Ma nel caso avessimo dei dubbi c'è una nostra ambulanza attrezzata che può trasportare il sospetto caso allo Spallanzani. Per ogni emergenza siamo in stretto contatto con il ministero della Salute», conclude.