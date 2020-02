Virus, il giallo del paziente zero: è negativo ai test. A Codogno caccia a chi ha contagiato il 38enne

Coronavirus, il paziente zero è negativo ai test: in sostanza non ha mai avuto il virus. E a Codogno ora è caccia a chi ha contagiato il podista 38enne, considerato il paziente 1. Il paziente zero, il manager della Mae di Firenzuola D'Arda, in provincia di Piacenza, è risultato negativo sia al tampone che agli esami del sangue.

Il mistero del contagio. La questione è rilevante, perché bisognerà ora capire da chi il paziente 1 ha contratto il coronavirus. All'inizio, infatti, si pensava che il podista 38enne di Codogno, il paziente 1, avesse contratto il virus dal manger della Mae di Firenzuola D'Arda suo amico e che era stato a cena con lui dopo esser tornato dalla Cina. Ma così non è. Perciò, si sta di nuovo ricostruendo, nei dettagli, le persone con cui è entrato in contatto il podista. È quanto sostiene il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

Gli esiti degli accertamenti, secondo Sileri, sono chiari: «Non può essere lui - ha detto -. Ora andrà chiaramente ricercato chi è il paziente zero».



