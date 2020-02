Coronavirus, torna a Civitavecchia da Codogno e resta a casa in quarantena

Un civitavecchiese che fino a ieri per motivi di lavoro si trovava nella zona di Codogno (l’area dove negli ultimi giorni si sono registrati i maggiori contagi da coronavirus in Italia) è tornato a casa per il fine settimana ed è stato invitato a non uscire di casa a scopo precauzionale. Il sindaco Ernesto Tedesco è stato informato ieri mattina dai carabinieri. «Immediatamente - dice - ci siamo coordinati con la Asl e la Prefettura e sono state attivate le procedure di rito. L’uomo non presenta alcun sintomo ed è monitorato dalle autorità sanitarie. E’ tutto sotto controllo e non c’è nessun motivo di allarme».

