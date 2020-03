Coronavirus, neonata positiva tra i nuovi casi in Toscana: ha sintomi influenzali e tosse

Coronavirus, c'è anche una bimba di un mese e mezzo tra i nuovi casi positivi al virus registrati oggi in Toscana. È quanto appreso in serata. Già nel corso della giornata era stato registrato tra i nuovi casi quello di un neonato di tre mesi di Chiusi. Altri due bambini di 10 e 11 anni sono risultati positivi nei giorni scorsi in Toscana. La piccola sarà ricoverata al Meyer di Firenze: la stanno trasferendo da Massa al pediatrico fiorentino dove è stato predisposto per lei un percorso protetto. Da quanto appreso presenterebbe sintomi influenzali e tosse.

Ultimo aggiornamento: 23:05

