Coronavirus, mappa contagio: in 4 regioni oltre il 70% dei casi. Molise e Basilicata in coda

Coronavirus, la mappa del contagio oggi 27 marzo 2020 . Continua a crescere il contagio in Italia nonostante le regole severe a cui è sottoposto il Paese da molti giorni. I casi complessivi di coronavirus salgono a 86.498, con i morti che superano le novemila unità a 9.134. Come al solito è la Lombardia a registrare il maggior numero di casi positivi, 37.298 davanti a Emilia Romagna ì, Veneto e Piemonte. In queste quattro regioni si registra il 70% dei contagi totali in Italia. Il Molise è la regione con meno contagiati, a quota 109.

