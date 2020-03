Coronavirus, diretta. Stati Uniti primi per numero di contagi: superate Cina e Italia. Trump e Xi: «Lavoriamo insieme»

Mentre aumenta il contagio da coronavirus negli Stati Uniti, che con 81.488 contagi e 1.178 morti diventano il primo Paese al mondo, più di Cina e Italia, sembrano distendersi i rapporti tra Usa e Cina, con l'annuncio di un percorso comune contro la pandemia.

«Ho appena concluso un'ottima conversazione con il presidente Xi della Cina. Discusso in dettaglio il CoronaVirus che sta devastando gran parte del nostro Pianeta», scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump, secondo cui «la Cina ha molta esperienza e ha sviluppato una forte conoscenza del virus. Stiamo lavorando a stretto contatto insieme. Molto rispetto!».

Russia chiude i locali. Il governo russo ha ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti nel Paese a partire da domani per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il governo di Mosca.



Il presidente Xi Jinping, nella telefonata avuta con il collega americano Donald Trump, ha espresso l'auspicio che Washington prenda «azioni reali» per migliorare i rapporti bilaterali, in base a quanto riferito dalla tv statale Cctv. Le relazioni tra i due Paesi, ha aggiunto Xi, «sono arrivate a una congiuntura importante».

