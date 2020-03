Coronavirus, Fontana: «In Lombardia siamo allo stremo, il contagio va ridotto»

Coronavirus, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana fa il punto della situazione il giorno dopo l'annuncio di Conte che ha chiuso tutte le attività produttive in Italia «non necessarie». Fontana ha sottolineato che la regione è «allo stremo» e che bisopgna assolutamente «far calare i contagi». «Non abbiamo ancora i dati definitivi» sui nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, «ma possiamo anticipare che sono in linea più o meno con quelli dei giorni scorsi». Così Fontana nel punto stampa trasmesso via web.

«Questa è l'ordinanza più restrittiva che si possa emanare nell'ambito delle competenze regionali, più di così non possiamo fare». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, aggiungendo che «l'abbiamo fatta convinti che fosse necessario farla, l'unica strada è far capire alla gente che deve rimanere a casa, al di là dei singoli provvedimenti, è il principale messaggio che dobbiamo lanciare».

Stazione di Milano semideserta. In una stazione quasi deserta, quella di Porta Garibaldi del capoluogo lombardo, solo poche decine di persone, più o meno una trentina in tutto, sono salite stamani sul treno Frecciarossa Milano-Napoli delle 9.48. Dopo le partenze di massa dei giorni scorsi, con l'annuncio delle prime misure di contenimento per l'emergenza Coronavirus, dunque, la sensazione stamani alla stazione di Porta Garibaldi è che poca gente si sia messa in viaggio verso sud da Milano, dove da oggi, come in tutta la Lombardia, sono in vigore nuove misure restrittive che hanno disposto, tra le altre cose, la chiusura di alcuni uffici pubblici, studi professionali e cantieri.

