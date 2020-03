Coronavirus, Lazio: 75 casi, oggi 22 in più, 43 le persone ricoverate e tre guarite

​Coronavirus, nel Lazio salgono a 75 i casi, con oggi 22 casi in più, mentre sono 43 le persone ricoverate e tre le persone guarite. È il bollettino pubblicato dalla Regione Lazio che evidenzia che oggi sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre 21 sono le persone in isolamento domiciliare.

Fino a ieri nel Lazio erano stati registrati 53 casi positivi, oltre le 3 persone guarite (la coppia cinese e il ricercatore italiano già dimesso). Di questi, all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, sono ricoverate 34 persone, di cui 8 in terapia intensiva e 16 in isolamento domiciliare. L'aumento esponenziale dei contagi, registrato due giorni fa, deriva da una festa organizzata sul territorio di Latina, a cui hanno partecipato persone provenienti da altre Regioni d'Italia.

