Coronavirus, a Torre del Greco è allarme: dieci casi provenienti da 5 nuclei familiari

Coronavirus, allarme a Torre del Greco . «Continuiamo a lavorare - le parole del sindaco Giovanni Palomba - nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini che invito alla piena collaborazione con gli organi istituzionali. Siamo al lavoro, ormai da tre giorni, per intervenire nelle forme e nei modi più consoni e più idonei ad affrontare questo particolare momento che vede coinvolta la nostra comunità». Sono dieci i casi di contagio da Covid-19 accertati sull'intero territorio di Torre del Greco (Napoli) e riconducibili a cinque nuclei familiari.

Colloqui sospesi per coronavirus, rivolta nel carcere di Salerno: detenuti sul tetto

Coronavirus, da lunedì a Roma vietato salire sui bus Atac dalla porta anteriore



Coronavirus, 5 persone in ospedale

È quanto si legge in un comunicato diramato dal portavoce del sindaco Giovanni Palomba e ufficializzato nel corso dell'ultimo aggiornamento del Centro operativo comunale convocato in seduta permanente nella sala giunta di palazzo Baronale. Dal dipartimento di prevenzione generale dell'Asl Napoli 3 Sud si apprende inoltre che dei dieci soggetti individuati e positivi al tampone , cinque sono in regime di ricovero ospedaliero e cinque, invece, sono in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni, assistiti e curati secondo tutti i protocolli del caso e in contatto costante con le autorità sanitarie. Coronavirus, ad Agrigento arriva l'influenza suina: registrati una decina di casi

Coronavirus, il divieto sui rifiuti. Assoluto divieto di conferimento dei rifiuti solidi urbani per le famiglie in isolamento fiduciario per casi accertati di Covid-19. È il senso dell'ordinanza firmata dal sindaco di Torre del Greco (Napoli) Giovanni Palomba e rivolta a quei nuclei in quarantena dopo la positività di alcuni familiari al tampone del Coronavirus. Il primo cittadino sottolinea come una nota prodotta dall'Asl Napoli 3 Sud-Dipartimento di prevenzione del 3 marzo scorso riferisca che «i rifiuti domestici prodotti dalle famiglie in isolamento fiduciario per casi accertati di Covid-19 devono essere considerati quale materiale infetto e, pertanto, non possono essere immessi nel normale circuito della raccolta dei rifiuti urbani». «Tutti i rifiuti - prosegue l'ordinanza firmata da Palomba - dovranno essere conferiti in maniera indifferenziata in un doppio sacco che dovrà essere chiuso con scotch o nastro isolante. I rifiuti così confezionati saranno ritirati da apposita ditta specializzata che, previo contatto telefonico, comunicherà il giorno di prelievo. L'operatore dopo aver citofonato inviterà l'utente a posizione il sacco fuori la propria porta; dopo pochi minuti salirà per prelevarlo». «Abbiamo già contattato la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città - ha sottolineato la dirigente all'Igiene urbana del Comune di Torre del Greco, Claudia Sacco, nel corso di un incontro convocato con la stampa dal sindaco nella sala giunta di palazzo Baronale dove è stato allestito il Centro operativo comunale - e lunedì i singoli nuclei familiari interessati saranno dotati di specifici kit predisposti dalla società Buttol».

Coronavirus, l'appello: «Donate il sangue, le scorte si stanno esaurendo

Ultimo aggiornamento: 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA