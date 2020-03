La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, alle ore 17 del 21 marzo. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 53.578, dei quali 6.072 sono guariti e 4.825 sono morti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 42.681.

Ultimo aggiornamento: 18:11

