Coronavirus Piemonte, 42 vittime in un giorno: oltre 50 mila mascherine a medici e farmacisti

Il coronavirus continua a estendersi in Piemonte. Sono 3.576 le persone finora risultate positive al Coronavirus in Piemonte: 634 in provincia di Alessandria, 151 in provincia di Asti, 180 in provincia di Biella, 233 in provincia di Cuneo, 302 in provincia di Novara, 1.590 in provincia di Torino, 210 in provincia di Vercelli, 149 nel Verbano-Cusio-Ossola, 56 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 71 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.423. Quelle ospedalizzate 1.929, di cui 298 in terapia intensiva. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 10.590, di cui 6.387 risultati negativi.

Oggi, in Piemonte, sono morte 42 persone positive al test del «Coronavirus Covid-19». Non erano mai state così tante in 24 ore dall'inizio dell'emergenza. Questa sera sono stati registrati altri 18 decessi, che si aggiungono ai 24 di stamattina. Questo il dato comunicato poco fa all'Unità di crisi della Regione: si tratta di 4 decessi in provincia di Torino, 5 nell'Alessandrino, 1 nel Novarese, 1 nel Cuneese, 2 nell'Astigiano, 2 nel Vco, 1 a Biella e 2 nel Vercellese. Il totale, in Piemonte, è ora di 224 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 71 ad Alessandria, 8 ad Asti, 25 a Biella, 13 a Cuneo, 28 a Novara, 49 a Torino, 14 a Vercelli, 12 nel Verbano-Cusio-Ossola, 4 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

E continua il rifornimento dei dispositivi di protezione individuale a personale sanitario, farmacisti e medici di base del Piemonte. Nella giornata di oggi, l'ufficio Beni e servizi dell'Unità di crisi della Regione Piemonte ha provveduto all'invio alle Aziende sanitarie di 53.850 mascherine chirurgiche, 900 tute protettive donate dalla comunità cinese, 1.470 camici veterinari, 4.410 mascherine ffp2, 28.300 guanti, 400 tamponi, 200 calzari, 500 cuffie.

Sono operative presso i laboratori analisi degli ospedali Molinette e Amedeo di Savoia di Torino le prime quattro nuove apparecchiature della DiaSorin di Saluggia che permetteranno di moltiplicare di molto la capacità diagnostica sul 'Coronavirus covid19'. Ieri sono stati effettuati i test sperimentali, con la formazione di tecnici e operatori e da domani, le macchine potranno essere impiegate a pieno regime, processando 16 campioni ogni novanta minuti per laboratorio. «Si tratta di una linea di analisi veloce, per casi che necessitano di risposte rapide, lavorando in parallelo con la rete già esistente, che richiede tempi di risposta più lunghi, intorno alle cinque ore», spiega la Regione Piemonte precisando che «le stesse apparecchiature sono in corso di fornitura anche per gli altri laboratori abilitati del Piemonte».



