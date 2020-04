Covid-19 Italia bollettino: prosegue calo malati (-608). Contagi totali 201.505 (+2.091), 68.941 guariti (+2.317), 27.359 morti (+382)

Il bollettino Coronavirus in Italia del 28 aprile 2020 conferma il calo dei malati (gli attualmente positivi): sono 105.205, 608 in meno rispetto a ieri. I casi totali (compresi decessi e guarigioni) salgono a 201.505, 2.091 in più registrati nelle ultime 24 ore. La quota dei guariti sale a 68.941, per un incremento di 2.317 unità. Il drammatico bilancio dei morti è arrivato a 27.359, 382 nelle ultime 24 ore.

LEGGI ANCHE Coronavirus, riaprendo tutto in Italia fino a 151 mila in terapia intensiva: il report che ha convinto Conte

CLICCA QUI per scaricare il bollettino in Pdf

IL PUNTO SUI RICOVERI

Migliora ancora il dato delle terapie intensive: sono 1.863 i pazienti ad oggi in rianimazione, 93 in meno rispetto a ieri, quando erano 1.956. Le persone ricoverate con sintomi sono 19.723, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri. Aumentano le persone in isolamento domiciliare: sono 83.619 (pari al 79% degli attualmente positivi) mentre ieri erano 83.504. Si tratta di pazienti senza sintomi o con sintomi lievi.

LEGGI ANCHE Coronavirus, il bollettino di Roma e Lazio

LEGGI ANCHE Coronavirus, il bollettino della Lombardia

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.744 in Lombardia, 15.506 in Piemonte, 12.003 in Emilia Romagna, 8.601 in Veneto, 5.896 in Toscana, 3.571 in Liguria, 4.562 nel Lazio, 3.334 nelle Marche, 2.802 in Campania, 2.919 in Puglia, 1.565 nella Provincia autonoma di Trento, 2.143 in Sicilia, 1.239 in Friuli Venezia Giulia, 1.990 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Bolzano, 275 in Umbria, 772 in Sardegna, 209 in Valle d’Aosta, 764 in Calabria, 205 in Basilicata e 195 in Molise.



Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA