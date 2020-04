Civitavecchia, 3 nuovi positivi e 5 guariti. Giallo su una vittima di 55 anni a Santa Marinella, ma la scomparsa risale a diverse settimane fa

Il bollettino regionale di oggi riporta anche del decesso per Covid di 55enne di Santa Marinella. In realtà si tratta del gestore del ristorante "Pappa e Ciccia" di Civitavecchia, che era però deceduto a fine marzo in un ospedale romano e che solo nella giornata di ieri è stato ufficialmente comunicato dalla Regione. L'uomo, malato da tempo, era molto conosciuto in città e nella Perla del Tirreno e la sua morte aveva creato grande commozione tra quanti lo conoscevano.

Torna a crescere il contagio da Coronavirus sul territorio. In città 2 i nuovi casi. Entrambi dovrebbero aver contratto il virus da parenti in quarantena domiciliare. Stesso discorso per la terza persona risultata positiva, un uomo di Tolfa.

Tra le 5 persone guarite (4 di Civitavecchia e 1 di Tolfa), c'è anche un operatore sanitario di Madonna del Rosario.