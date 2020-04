Coronavirus, a Latina 500 contagi dall'inizio dell'emergenza. Morto un cittadino tedesco

Ultimo aggiornamento: 15:47

Latina è arrivata a cinquecento casi positivi al Coronavirus dall'inizio dell'emergenza e c'è un nuovo decesso. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, la Asl ha comunicato che sono stati riscontrati 3 nuovi ammalati, sono tutte persone di Latina e tutte trattate a domicilio. Salgono a 25 le vittime, è morto infatti un paziente tedesco che era ricoverato presso il Reparto di Medicina d’Urgenza dell’ Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.Cala il numero dei ricoverati che scendono a 61. I pazienti ricoverati presso la Terapia Intensiva del Goretti sono tre. Mentre le persone guarite restano 233. Complessivamente, sono 757 le persone in isolamento domiciliare, mentre dall'inizio dell'emergenza sono 8.095 persone hanno terminato il periodo di isolamento.Ecco come si è evoluta la malattia a quasi due mesi dall'inizio dell'emergenzaAll'inizio di marzo ci sono voluti 14 giorni per arrivare ai primi cento positivi (dal 3 al 17 marzo, quando il bollettino annunciò 105 casi di contagio), poi altri diciassette giorni per arrivare a quota 200 (con 23 ammalati in un solo giorno si arrivò ai 216 casi il 24 marzo), quindi solo 9 giorni per arrivare a quota 300 (304 casi il 2 aprile scorso), altri sette giorni per arrivare a 400 positivi (402 casi toccati il nove aprile), e adesso 18 giorni per altri cento casi con cui oggi Latina ha toccato quota 500 contagi.