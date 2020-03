Coronavirus, anche gli elicotteri del 118 autorizzati dall'Enac a trasportare i pazienti

Anche gli elicotteri del 118 potranno trasportare pazienti positivi al Covid-19. Babcock Italia, principale operatore nei servizi di elisoccorso in Italia, ha infatti ottenuto da Enac l’autorizzazione all’utilizzo in elicottero di unità di biocontenimento che, applicate alle barelle, consentono di trasportare pazienti affetti da Covid-19, a supporto del servizio sanitario nazionale, garantendo così la sicurezza di equipaggio e passeggeri.

Le unità di biocontenimento potranno essere utilizzate sia per gli elicotteri AW139 che per gli AW169. «Sin da subito abbiamo adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale, che include equipaggi di volo e operatori sanitari. La loro sicurezza è da sempre la nostra priorità», spiega Giulio Fini, Ceodi Babcock Italia che gestisce il servizio nazionale di antincendio, attraverso la flotta dei 19 Canadair. «Stiamo lavorando intensamente per supportare i Servizi di Emergenza Territoriale 118 e 112 di tutta Italia, garantendo la piena operatività del servizio di elisoccorso, che include anche il trasporto di pazienti, per ottimizzare l’uso dei posti letto nelle unità di terapia intensiva presenti sul territorio. La possibilità di effettuare trasferimenti con elicotteri, utilizzando camere di biocontenimento per il trasporto di pazienti Covid-19, ottenuta in tempi eccezionalmente brevi, è frutto di una efficace collaborazione fra Babcock Italia, Enac e Aziende Sanitarie Locali».

