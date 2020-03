Le voci dei piloti e dei medici a bordo del volo della Luftwaffe tedesca raccontano l'operazione di trasporto in Germania di alcuni malati italiani di coronavirus di Bergamo. «Sapevano cosa stavamo facendo - spiega il comandante dell'aereo militare - e ci hanno ringraziato via radio». Ecco il video che ricostruisce tutte le fasi del delicato espatrio dei nostri connazionali ricoverati in terapia intensiva.

