Tommy finisce con l'auto nel fossato e muore a 19 anni

Lo schianto fatale poco prima di mezzanotte, quando Tommy Saccon è finito fuori strada con la sua auto e la vettura si è poi rovesciata in un fossato. L'incidente mortale è avvenuto ieri sera intorno alle 23.30 in via Cordignano, nell'omonimo paese in provincia di Treviso.

Ultimo aggiornamento: 13:01

Nell'incidente, del quale si conoscono ancora pochi dettagli, se non il fatto che l'auto del giovane si è rovesciata in un fossato, è deceduto il un ragazzo di 19 anni, residente a San Fior. Altri due giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave, trasportato in elicottero a Trieste, mentre l'altro, O.N. 18enne di San Fior, è stato ricoverato a Conegliano.