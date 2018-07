Roma, Fiumicino, diciannovenne ubriaco investe due coetanei. Uno perde un dito del piede

I carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno denunciato in stato di libertà un 19enne di Dragona per “lesioni personali colpose gravi” e “guida in stato di ebbrezza alcolica”. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura e ha investito due pedoni, ai quali ha causato gravi lesioni fra cui l’amputazione di un dito del piede. I malcapitati sono stati immediatamente trasportati all’ospedale San Camillo per le cure del caso.



Anche il ragazzo è stato trasportato presso l’ospedale Grassi di Ostia, a seguito delle numerose contusioni riportate. Giunto presso il nosocomio, nel tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, ma il suo stato di alterazione è risultato talmente evidente da non evitargli la denuncia da parte dei carabinieri.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA