Sabato 13 Maggio 2023, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 18:19

A Lajatico, in provincia di Pisa, i 985 contribuenti residenti nel 2021 hanno dichiarato un reddito medio che arriva a 54.708 euro. A Basiglio, in provincia di Milano, la cifra scende a 49.325 euro, mentre a Portofino, in provincia di Genova, si arriva 45.617 euro. Sono questi i tre comuni più ricchi d’Italia, secondo i dati diffusi dal ministero dell’Economia e delle Finanze, riferiti alle dichiarazioni dei redditi Irpef del 2021. Ovviamente si tratta di un dato medio, quindi pesano parecchio i redditi di residenti particolarmente abbienti. A Lajatico, per esempio, abita il tenore Andrea Bocelli. Il comune più povero d’Italia, invece, è Cavargna, piccolo borgo in provincia di Como: i 94 abitanti dichiarano solo 6.314 euro.

La classifica dei comuni più ricchi

Nella classifica, ai primi posti spicca il Nord Italia, che domina nella top ten. In quarta posizione troviamo infatti Bogogno, provincia di Novara - 42.366 euro di reddito medio -, mentre al quinto posto, con 42.254 euro, c’è Varenna (Lecco). Seguono Torre d’Isola, Galliate Lombardo, Pino Torinese e Pecetto Torinese. Milano, il primo capoluogo di provincia in classifica, è al dodicesimo posto: 37.189 euro. Gli altri sono Monza, al trentatreesimo, con 32.237 euro, Bergamo al trentanovesimo, con 31.883 euro, e Pavia, al cinquantasettesimo, con 30.606 euro. Bologna è al novantaduesimo posto con 29.480 euro, mentre Roma è solo al centoventesimo, con 28.646 euro, seguita da Bolzano con 28.473 euro. Firenze, con un reddito medio dichiarato di 27.636 euro, è in posizione 186, mentre Torino è a quota 290 con 26.840 euro.

Distante ridotte

Come sottolinea l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha analizzato i dati, si accorcia la distanza tra il Comune più ricco e quello più povero d’Italia, che si trovano al Nord e al Centro: Lajatico e Cavargna si trovano a meno di 500 chilometri l’uno dall’altro. L’Italia, sottolinea ancora la Cgia, presenta differenze molto marcate, con segnali di impoverimento che purtroppo interessano anche il Nord. Tra i 50 comuni più “poveri” del Paese, infatti, 11 sono nel Settentrione. Si tratta, in particolare, di piccolissime realtà di montagna che hanno vissuto lo spopolamento e un progressivo invecchiamento dei residenti rimasti. Secondo la Cgia «i contribuenti più abbienti abitano nelle medie/grandi città o nei comuni dell’hinterland» delle grandi realtà metropolitane. Ma ecco la situazione del Meridione. Il comune più ricco del Mezzogiorno è Sant’Agata li Battiati (Ct) che, grazie a un reddito Irpef complessivo medio 2021 pari a 28.055 euro, si piazza al 152esimo posto nella classifica nazionale. San Gregorio di Catania (Ct), con 28.019 euro, è al 155esimo, mentre Cagliari, con 26.985 euro, è al 266esimo.