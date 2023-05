Cuneo fiscale, le novità in busta paga (fino a 108 euro in più al mese) e le simulazioni per fasce di reddito

Le novità dal Decreto Lavoro

Gli effetti del Decreto Lavoro cominciano a vedersi. Nuova «sforbiciata» al cuneo fiscale: taglio di quattro punti che consente di raggungere, per i redditi più bassi, il 7 per cento. Da luglio 2023, si applicherà la riduzione alle buste paga con retribuzione fino a 2.692 euro: sarà pari e sarà pari al 6%; per quelle che non superano 1.923 euro raggiungerà invece il 7 per cento. Operativamente viene riproposto lo stesso meccanismo attualmente già previsto, cioè l’abbattimento della ritenuta contributiva a carico dei dipendenti.