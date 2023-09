Strage di cinghiali nella notte in Puglia: nove esemplari attraversano la strada e vengono investiti

Strage di cinghiali sulle strade pugliesi. Nella notte fra il 2 e 3 settembre nove esemplari sono stati investiti e uccisi sulla provinciale 23, nei pressi di Mottola, in provincia di Taranto. I cinghiali, a quanto si apprende, sono sbucati improvvisamente sulla strada dalle campagne circostanti, in un momento in cui la carreggiata era molto trafficata.

Strage di cinghiali a Mottola

Sul posto carabinieri e personale dell'Asl, che ha accertato il decesso dei nove animali, fra esemplari adulti e cuccioli.

Sulla provinciale le operazioni per la rimozione delle carcasse sono durate diverse ore, causando disagi alla circolazione trattandosi di un'arteria molto trafficata in quanto conduce alla statale 100. L'allarme per la massiccia presenza di cinghiali sulle strade in zona si protrae ormai da mesi.