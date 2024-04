Incidente sulla statale 100 Taranto-Bari, tir contro un'auto: morti mamma e figlio di 12 anni, grave il papà

Tragico schianto sulla statale 100 Taranto-Bari, all'altezza dello svincolo per San Basilio, poco distante dal ristorante Sala Azzurra. In seguito allo scontro fra un'auto e un tir, hanno perso la vita una donna e suo figlio di 12 anni mentre il padre, che guidava la vettura, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono gravi. Ferito anche l'autista del camion, ricoverato all'ospedale di Castellaneta. Sul posto il 118, i carabinieri di Massafra e i vigili del fuoco.

Incidente sull'A1 tra Ferentino e Anagni, morta 21enne romana: l'auto guidata dalla mamma si è scontrata contro un tir. Autostrada chiusa