Roma, due daini vicino la caserma della Storta: l'avvistamento dei residenti

Non è un set cinematografico per la messa in scena di “Bambi” ma la realtà che tutti i cittadini romani vivono ogni giorno. Sono stati avvisati da un residente, due daini nelle prime ore di sabato 26 agosto mentre percorrevano via della Storta nel quadrante nord di Roma. Il fatto si ripete proprio oggi 28 agosto vicino la caserma della Storta. Il video girato ritrae un daino innocuo che viene cibato da una cittadina. Ormai questi eventi per i residenti della zona sono normali visto che in passato erano stati avvistati cinghiali e anche di recente Topi al Colosseo.

La foto dei due daini pubblicata su i diversi gruppi facebook ha scatenato la reazione incantata dei cittadini: “Sono bellissimi”, “sono i bellissimi daini che vivono vicino alla caserma della Marina” sono alcuni dei messaggi degli utenti meravigliati dal fascino dei daini ma allo stesso tempo preoccupati per la loro incolumità: “Speriamo che il fattore se ne prenda cura nella valle all’interno della base militare della Marina sulla Storta e riesca a metterli in sicurezza”.