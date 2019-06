Cinema America, gli identificati per l'aggressione sono 5: ecco chi sono

C'è il leader romano del Blocco Studentesco, Marco Ciurleo: sarebbe stato lui, secondo polizia e carabinieri, ad aver sferrato la testata al volto di David Habib, il ragazzo che indossava la t-shirt del Cinema America. Ciurleo ha precedenti di polizia per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, e resistenza a pubblico ufficiale. E poi, tra gli identificati da polizia e carabinieri, ecco Matteo Vargiu, classe 1996, anche lui con numerosi precedenti e sottoposto a Daspo: avrebbe colpito al sopracciglio con una bottiglia Valerio Colantoni. E poi il più anziano del gruppo: Stefano Borgese, classe 1981, parrucchiere in zona Casalotti. La sera di sabato scorso, era a Trastevere con i suoi amici, per festeggiare il suo addio al celibato. Dalle indagini è emerso che sarebbe stato il fomentatore dell'aggressione. Uno degli identificati è Matteo Mecucci (classe 1998), già noto alle forze dell'ordine per i fatti di piazza Cavour del 2016. Il ragazzo, la sera del 14 ottobre, secondo gli inquirenti, partecipò alla rissa nella quale venne ferito un 16enne di Primavalle: insieme a lui altri coetanei di destra, suoi amici e frequentatori della piazza luogo di ritrovo degli estremisti di Roma Nord. Secondo gli investigatori, Mecucci avrebbe fatto parte del branco dei dieci, a Trastevere, ma non avrebbe partecipato al pestaggio (sul braccio destro ha alcuni tatuaggi molto visibili e facilmente riconoscibili). Il quinto identificato è Alessandro M., classe ’96, militante di Casapound, con precedenti per lesioni e violenza privata.

L’indagine della Digos e dei carabinieri, complessa e serrata, è iniziata acquisendo e visionando tutte le immagini riprese nei luoghi di Trastevere, teatro dell’aggressione. I volti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, però, non erano riconducibili a soggetti noti. E’ allora che si è iniziato a scandagliare, in maniera certosina, tra tutti i personaggi conosciuti all’ambiente della Digos. Individuato uno degli autori dell’aggressione si è proceduto con una attività sul web, per riscostruire la sua rete di amicizie, e accertare così chi fossero i soggetti presenti con lui quella notte a Trastevere. Ininterrotti match tra le foto di Facebook e i frame delle riprese della videosorveglianza hanno consentito di individuare gli artefici dell’aggressione: i quali, dopo aver fiutato che la le forze dell'ordine li avevano scoperti, hanno iniziato ad oscurare i loro profili sul web, sperando di ostacolare le indagini.

Ultimo aggiornamento: 12:37

