Martedì 22 Novembre 2022, 16:50

Ingoia un chiodo mentre stava mangiando un panino: ricoverato d'urgenza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. L'episodio si è verificato ieri nel primo pomeriggio: l'uomo si era fermato per fare la sua pausa pranzo in una nota paninoteca della Città Martire e, una volta ordinato il panino, lo stava consumando seduto al tavolino quando, dopo alcuni morsi, ha iniziato a sentirsi male. In un boccone, infatti, ha ingoiato un chiodo che si trovava, a quanto sembra, nella farcitura.

Attimi di paura nel locale: subito sono stati allertati i soccorsi. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al nosocomio di Cassino. Un'esperienza terribile quella vissuta dal giovane che resta ancora ricoverato in serie condizioni al Santa Scolastica.

Come è stato possibile che il chiodo sia finito nel panino? Gli investigatori non tralasciano alcuna ipotesi. Sul caso stanno indagando gli agenti del Commissariato di Cassino che hanno allertato anche l'ufficio di competenza della Asl di Frosinone per i controlli da effettuare nella cucina. In serata il locale è stato chiuso e sono scattati i nastri. L'attività è stata quindi transennata in via precauzionale e tutto il materiale ritrovato in cucina è finito sotto sequestro.

In serata, quando tanti ragazzi sono giunti nel locale, sempre molto frequentato, hanno dovuto fare retromarcia: alla vista dei nastri bianchi e rossi hanno chiesto cosa fosse successo e ieri sera la notizia è diventata virale sui social. L'incredulità per quanto accaduto è il sentimento predominante, dal momento che si tratta di una paninoteca molto frequentata e che vanta una vasta clientela sempre con ottimi servizi. Adesso a far chiarezza su come sia stato possibile inserire un chiodo tra i condimenti del panino saranno gli agenti di Polizia.