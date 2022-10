Mangia la carne e muore soffocato davanti agli amici, choc all'agriturismo di Belluno: Mauro Viale aveva 57 anni

Tragedia in Cansiglio (nel Bellunese) venerdì all'ora di pranzo all'agriturismo Bar Bianco. Mauro Viale, 57 anni, di Mestre aveva appena finito di passaggiare per i boschi con gli amici e all'ora di pranzo si sono fermati nel locale. Viale ha ordinato della carne, ma proprio ingerendo un pezzo è rimasto soffocato. Inutili i soccorsi degli amici e del gestore del Bar Bianco, che si è subito prodigato in prima persona praticandogli la manovra di Heimlich per liberare le vie aree, il 57enne è morto praticamente sul colpo.

Bimba di sette mesi muore in ospedale ad Avellino, la Procura avvia un'indagine

Il locale era molto affollato a quell'ora. Sul posto è arrivato l'elicottero del Suem: il medico ha estratto il boccone di carne e praticato il massaggio cardiaco, ma per Mauro Viale ormai non c'era più nulla da fare. Lavorava all'ipermercato Rossetto di Marcon (Ve). I fuenerali previsti mercoledì a Mestre alle 9 nella chiesa di San Giuseppe.