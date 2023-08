Chiama il 118 e chiede un numero di telefono, la donna cercava una gastronomia da asporto. «Non sapevo chi chiamare»

Una donna ha chiamato il 188 di Treviso per cercare un numero di telefono. Un operatore del servizio di emergenza Suem ha ricevuto la chiamata di una signora che chiedeva informazioni sul recapito telefonico di un esercizio di gastronomia da asporto. La conversazione è stata poi diffusa su gruppi di chat, diventando, in breve, di dominio pubblico.

Chiama l'ambulanza ma i soccorritori non trovano il citofono: morto 51enne a Castellamare di Stabia

La chiamata finita in rete

Pur coperte le generalità della utente, quindi con la garanzia della riservatezza, ora sono in corso accertamenti per comprendere come la comunicazione possa essere stata trasmessa all'esterno dalla rete del 118. Nella conversazione l'operatore risponde alla chiamata spiegando che il 118 è istituito per altri scopi, ma la signora replica di aver composto quel numero perché non sapeva chi altro chiamare per avere informazioni.