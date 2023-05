Da Roma chiama i carabinieri di Teramo: «È successa una disgrazia». Il padre trovato svenuto vicino alla bombola del gas

Tenta il suicido con il gas, salvato dal figlio che avverte di carabinieri. La chiamata di emergenza è arrivata ieri sera al 112: al centrale operativa dei carabinieri di Teramo ha raccolto la telefonata di un 37enne della provincia di Roma che non riusciva a mettersi in contatto con il padre che era andato dell’abitazione di famiglia a Pietracamela, in provincia di Teramo. «Temo possa essere successa una disgrazia», ha detto chiedendo l’intervento dei carabinieri.

Immediatamente i militari della stazione di Nerito di Crognaleto, con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Teramo, sono accorsi nell'abitazione dell’uomo, un 72enne della provincia di Roma, ma la casa era vuota. Allora i soccorritori si sono messi nei pressi della casa. L'anziano è stato trovato in un fondaco in stato di semi coscienza, ma ancora vivo: stava inalando gas da una bombola per uso domestico.

L'immediato intervento dei militari dell'Arma e dei soccorsi ha salvato la vita all'uomo, trasportato all'ospedale di Teramo e ricoverato. Fortunatamente non è in pericolo di vita.