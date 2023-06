Cataleya, la madre della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze: «Litigammo con i nostri vicini. Aiutatemi a trovarla»

«Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente». E' l'appello della madre di Cataleya Alvarez, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze dal cortile di un ex hotel occupato abusivamente in via Maragliano. «Sono tornata dal lavoro e la bambina non c'era», ha detto la donna davanti alla struttura.

Cataleya, bimba di 5 anni scomparsa a Firenze: la lite con un amichetto, poi è svanita nel nulla

La lite con i vicini

La madre, parlando coi cronisti, ricorda un litigio che c'è stato poco tempo fa «con una famiglia al terzo piano» dello stesso stabile «perché facevano troppo rumore» e poi un'aggressione avvenuta nello stesso stabile per cui, tra gli occupanti, sarebbe stato incolpato il fratello «ma lui non c'entrava niente».

