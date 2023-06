Kata scomparsa, chi l'ha rapita? I sospetti della madre sui peruviani non hanno riscontro

Che fine ha fatto Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze? Per la madre è stata rapita e la donna dice anche di sapere chi potrebbe essere stato. Gli unici sospetti che ha ricadono su un clan di connazionali, gente storica dell'occupazione di via Maragliano. «A loro - dice Kathrina - ho pagato mille euro per una stanza qui dentro, poi pretendevano ancora soldi, 4-500 euro al mese. Io mi sono rifiutata e mi sono sistemata in un'altra camera, pagando solo le spese comuni. Anche con mio marito, prima che finisse in carcere, hanno discusso», dice. Con quelli del "terzo piano" le ultime scintille ci sarebbero state un paio di settimane fa. «Erano ubriachi e ce l'avevano con mio fratello».

Ma al momento non sarebbero emersi elementi di un coinvolgimento nella scomparsa a Firenze di Kata delle persone che la madre della piccola ha indicato ai carabinieri come possibili responsabili. È quanto si apprende dagli investigatori che hanno svolto una serie di accertamenti in relazione alle dichiarazioni della donna senza, al momento, però, trovare riscontri sul suo sospetto.