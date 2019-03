Cade dalla scala mentre pota un albero e muore infilzato nella recinzione

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Grave incidente domestico oggi pomeriggio, attorno alle 16. 40, in via Coletti nella frazione di Conscio a Casale sul Sile. Enrico Gerotto, un pensionato di 69 anni, mentre stava potando un piccolo albero nel retro della sua abitazione è scivolato dalla scala ed è rimasto infilzato al volto in un paletto della recinzione in metallo. É stato trasportato con l'elisoccorso all’ospedale di Treviso e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Inutili i tentativi di salvarlo è morto dopo un paio di ore. Ultimo aggiornamento: 27 Marzo, 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA