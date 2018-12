Mirco, 47 anni, trovato morto in casa a terra in un lago di sangue

Morto a 47 anni. L'hanno trovato riverso a terra, accanto al suo letto, in un lago di sangue, nella sua casa in centro a Casale del Sile nel Trevigiano. Ma non ci sono in casa segni di colluttazione o di presenze estranee. Mirco Marton, 47 anni, operaio, era in casa da solo quando, secondo le prime risultanze delle indagini, potrebbe essere stato colpito da un malore fulminante, che l'avrebbe fatto precipitare violentemente al suolo.

Cadendo, avrebbe battuto la testa, provocandosi una larga ferita. Il giallo della sua morte è nelle mani degli inquirenti e della Scientifica, che per ora sembrano escludere interventi di terzi. Marton, separato da tempo dalla moglie, viveva da solo e lavorava alla Impa, a Lughignano, poco distante da casa.

Ultimo aggiornamento: 8 Dicembre, 14:21

