Caldo record sta per finire? A Ferragosto arrivano i temporali: Nord sorvegliato speciale

L'anticiclone africano, fino ad ora protagonista indiscusso dell'estate 2022, mostrerà i primi segnali di cedimento nei prossimi giorni con i primi forti temporali già nel weekend, pur con sole e caldo ancora predominanti. Mentre la prossima settimana si preannuncia decisamente più dinamica.

Caldo non allenta la morsa: nuova ondata in arrivo

APPROFONDIMENTI PIOGGIA Foto IL CASO Terni, i danni a piazza dell'Olmo UMBRIA Siccità e grandine in Umbria TERAMO Tromba d'aria scoperchia palazzo di tre piani: famiglia...

Le previsioni

Secondo il sito sito "3bmeteo" : «Qualche temporale è già di fatto tornato ad affacciarsi anche al Centrosud», spiega il meteorologo Edoardo Ferrara «sono i primi segnali che qualcosa sta cambiando: nel weekend il sole di certo non mancherà e il caldo si farà ancora sentire con temperature talora abbondantemente sopra la media, tuttavia ritroveremo anche qualche temporale in più». In particolare, continua Ferrara: «al Nord sono previste manifestazioni temporalesche talora di forte intensità, dapprima su Alpi e Prealpi, ma in successiva estensione anche alla Pianura Padana».

Caldo, Mar Tirreno come i Tropici: l'acqua raggiunge la temperatura record di 30°

👉 Ecco cosa attenderci per il #weekend. Sarà #anticiclone africano ma con qualche novità per alcune regioni, gli aggiornamenti...⬇#meteohttps://t.co/FD7wpCOsoY — 3B Meteo (@3BMeteo) August 2, 2022

«La presenza di aria molto calda e umida potrà altresì favorire fenomeni rapidi ma violenti, a carattere di nubifragio con grandine talora di grosse dimensioni e improvvise raffiche di vento. Qualche improvviso temporale potrà interessare anche il Centrosud, in particolare Appennino, Campania, Calabria e Sicilia.» L'incertezza climatica potrebbe coinvolgere anche la data di Ferragosto, ribaltando i piani di molti italiani per l'estate. E la prossima settimana, ci sarà anche maggiore dinamicità atmosferica, avverte Ferrara. «Ci attendiamo dunque temporali con maggiore frequenza lungo lo Stivale, in primis sulle aree montuose, ma con locale interessamento anche di pianure e coste; anche in questo frangente saranno possibili fenomeni violenti». Il grande caldo africano sarà così in smorzamento, con clima comunque estivo, ma il meteo annuncia temperature meno estreme e più consone alla norma. «Il sole dunque non mancherà - conclude - ma sarà alternato a manifestazioni temporalesche talora improvvise e anche di forte intensità».

Temporali in vista nel Reatino: scatta l'allerta meteo