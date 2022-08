Maltempo in Giappone: piogge torrenziali, oltre 100mila persone hanno abbandonato la propria casa

Il Giappone sta attraversando una fortissima ondata di maltempo con piogge torrenziali. Le aree più colpite sono quelle del Giappone centrale. Sono state evacuate oltre 100mila persone. Ci sono almeno due persone disperse e interruzioni dell'energia elettrica e degli approvvigionamenti idrici. L'agenzia meteorologica, riportano i media, ha innalzato al livello massimo l'allerta meteo nella prefettura di Yamagata, a nordest del Paese, dopo che il fiume Mogami ha rotto gli argini in diversi punti, provocando smottamenti e inondazioni nelle città circostanti. Il portavoce del governo, Hirokazu Matsuno, ha detto che almeno due persone risultano disperse, e che 1.900 abitazioni a Niigata sono senza elettricità. La pioggia battente nell'area, 150 millimetri all'ora, ha costretto i servizi dei treni superveloci Shinkansen a sospendere le tratte tra Fukushima e Shinjo, mentre 107.000 persone hanno abbandonato le loro case in sei prefetture dell'arcipelago.

Japanese weather officials are calling on residents of parts of Yamagata Prefecture to be wary of possible flooding and mudslides, as the area is hit by the heaviest downpours in decades.

