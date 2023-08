Cuginette stuprate a Caivano, caccia ai video delle violenze. «Abusi per mesi». Don Patriciello: «Oggi c'è un clima di morte»

L'indagine sulle violenze di gruppo ai danni di due cuginette di 13 anni avvenute a Caivano (Napoli) condotta dai carabinieri, cui le famiglie delle vittime hanno sporto denuncia alcune settimane dopo i fatti, vede impegnate in coordinamento tra loro sia la procura per i minorenni di Napoli che la procura di Napoli Nord, competente per il coinvolgimento di un indagato maggiorenne.

