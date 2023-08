Stupro di Caivano, le due cugine abusate allontanate dalle famiglie: fermato un maggiorenne. Il pm: «Grave incuria dei genitori»

Aggiornamenti in evidenza

Un nuovo stupro, dopo quello di Palermo. Emerge un'altra storia di abusi su due ragazzine, due cugine di appena 13 anni. Sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. La notizia riportata dal quotidiano Il Mattino risale a un fatto avvenuto a inizio dello scorso luglio.

Le due ragazzine, all'inizio del mese scorso, sarebbero state portate in un capannone.

Il branco che avrebbe abusato delle cuginette sarebbe stato composto da sei ragazzi, forse tutti coetanei delle vittime. Le indagini hanno avuto inizio ad agosto quando i familiari delle vittime hanno presentato una denuncia ai carabinieri.

La conferma della violenza sarebbbe avvenuta anche dalle visite mediche in due ospedali cittadini. Al momento si sa che l'unico maggiorenne del gruppo sarebbe già stato individuato e fermato. Nel frattempo per le due ragazze è stato deciso l'allontamento dal Parco Verde e ora vivrebbero in una casa famiglia.

Le indagini sono andate avanti, in queste ultime settimane, nel più assoluto riserbo ma è trapelato che si sta procedendo all'analisi di alcuni telefoni cellulari per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Le due ragazze sarebbero state condotte in un capannone abbandonato della zona con l'inganno.