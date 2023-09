Cadavere di un uomo trovato in un cassonetto dei rifiuti a Biella, scoperto da una donna

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa sera in un cassonetto dei rifiuti a Biella, in località Chiavazza. A scoprirlo è stata una donna che, dopo cena, era uscita di casa per buttare la spazzatura. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, l'area è stata completamente transennata. È giunto anche il sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra e la polizia scientifica con il medico legale per i rilievi. Ancora nessuna informazione sull'identità della vittima.

