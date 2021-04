Brindisi, imboccano contromano la statale e si schiantano contro un'auto: due anziani morti nel frontale

Due persone sono morte questa mattina sulla statale 16, all'altezza dello svincolo per Fasano, in provincia di Brindisi. Si tratta di una coppia di anziani, dei quali non è ancora nota l'identità, che viaggiavano a bordo di un'utilitaria.

L'impatto

L'auto su cui si trovavano, una Hyundai, ha imboccato contromano la statale e si è schiantata frontalmente con una Mini condotta da un ventenne di Bari. Per i due anziani coniugi non c'è stato nulla da fare: l'impatto è risultato fatale. Ferito, non gravemente, invece, il giovane a bordo della Mini, che ora si trova nell'ospedale di Brindisi.

Maggiori informazioni belle prossime ore.

