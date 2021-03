Ruba un'auto e imbocca strada contromano: bloccato e arrestato dai carabinieri

RIETI - Ieri sera, un tempestivo intervento dei Carabinieri a Cittaducale, nella frazione di Santa Rufina, ha permesso di bloccare un ladro di auto, che si era dato pericolosamente alla fuga ad alta velocità per le vie del paese.

Erano da poco passate le 18.00, quando l’uomo, un ventiquattrenne rumeno domiciliato nel citato Comune, ha rubato una Fiat Panda nel centro di Santa Rufina. Il ragazzo, al fine di far perdere velocemente le proprie tracce, ha imboccato la strada contromano, incurante delle pericolose conseguenze del suo folle gesto.

Questa manovra non è passata inosservata ai Carabinieri del Radiomobile di Cittaducale impegnati in un pattugliamento del popoloso centro, i quali, postisi all’inseguimento, hanno immediatamente costretto l’uomo ad arrestate la marcia dell’auto. A quel punto, il conducente ha provato invano a darsi alla fuga, fuggendo a piedi e nascondendosi sotto ad alcuni veicoli in sosta. I Carabinieri lo hanno subito raggiunto, e, una volta accertato che il veicolo dallo stesso condotto era stato poco prima rubato, lo hanno arrestato.

L’auto rubata, appartenente ad un residente della zona, è stata immediatamente restituita al proprietario, mentre il giovane è stato posto agli arresti domiciliari e dovrà ora rispondere di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

