Brescia, bimba di 9 anni investita e uccisa sulle strisce. Il padre: «Abbiamo visto l'auto, trovatelo»

bambina di 9 anni è stata investita e uccisa ieri nel bresciano a Bagnolo Mella: la piccola stava attraversando la strada sulle strisce insieme alla mamma, anche lei travolta e trasportata in ospedale in codice rosso in gravi condizioni.



Il conducente dell'auto non si è fermato: è caccia al pirata della strada che ha investito mamma e figlia. Sul caso stanno indagando gli agenti di polizia stradale di Brescia: per trovare al pirata la polizia sta vagliando i filmati delle telecamere della zona e le indagini si stanno concentrando su un'auto di colore grigio.





««Abbiamo visto l'auto, ma non si è fermata. La mia bambina non me la ridarà più nessuno. Devono trovare chi è stato». E' ancora sotto choc il padre della bambina di nove anni travolta e uccisa a Bagnolo Mella nel Bresciano mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con la madre che è rimasta ferita, ma non in modo serio. La