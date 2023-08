Bonus trasporti, 1 settembre 2023: a chi spetta e come richiederlo

Mercoledì 30 Agosto 2023, 13:38

Dal 1° settembre 2023 è possibile richiedere il bonus trasporti previsto per la stagione 2023-2024. Vi è, però, una novità: sono quasi terminate le risorse a disposizione ed per tale motivo che bisognerà essere pronti per fare la domanda in tempo record. E' in arrivo il clickday in programma dalle 8. Si tratta di un modo alternativo per fare richiesta del bonus trasporti dal momento che le risorse sono in esaurimento. Si tratta di un voucher da 60 euro mensili per studenti e lavoratori a cui potranno usufruire tutti coloro che hanno un reddito uguale o più basso ai 20.000 euro. L'importo servirà come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

