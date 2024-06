Domenica 9 Giugno 2024, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:28

MEOLO - Roberto e Lucia se ne sono andati insieme, come insieme avevano fatto tutto nella loro vita. Sono deceduti a distanza di dieci ore l’uno dall’altra, in seguito a gravi malattie, Roberto Pillon e la moglie Lucia D'Andrea, entrambi settantenni, molto conosciuti come storici gestori di pizzerie a Meolo, a Fossalta di Piave e a Monastier di Treviso.

ADDIO ROBERTO E LUCIA

Nonostante l’apertura delle attività di ristorazione in diversi paesi dei dintorni, la coppia risiedeva da sempre a Meolo, in via Buranello. Qui avevano avuto i loro due figli, Nicola e Roberta, che hanno continuato poi l’attività dei genitori in pizzeria. La passione delle pizze era una tradizione di famiglia. Negli anni ’80, Roberto aveva iniziato affiancando il padre nella pizzeria aperta per prima di fronte al municipio di Meolo. Poi, assieme alla moglie inaugurò una pizzeria a Fossalta di Piave per poi aprire l’attività in centro a Monastier, dove si era fatta conoscere per la “Pizzeria da Roberto”. L’ultima e più recente apertura è stata sempre a Monastier, con la pizzeria “Chic” di fronte alla Casa di cura Giovanni XXIII, che i due coniugi gestivano con l’aiuto del figlio pizzaiolo Nicola, da qualche tempo subentrato al padre Roberto. Dopo il ricovero all’ospedale, Roberto Pillon non aveva recuperato la capacità motoria e la famiglia aveva scelto di farlo ospitare nella casa di riposo di Monastier. Ma nel periodo di Pasqua le sue condizioni sono peggiorate rendendo necessario il suo ricovero all’ospedale di Treviso. Giovedì scorso i sanitari hanno avvisato i familiari che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Quella stessa sera, in pizzeria, la moglie Lucia si è sentita male. Portata al pronto soccorso, le è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale. L’intervento urgente non è riuscito a salvarle la vita. Poco prima della mezzanotte di venerdì sera è deceduto Roberto Pillon e dieci ore dopo, alle 10 di ieri mattina è morta anche la moglie Lucia.

I FUNERALI

La coppia è ricordata da tutti ricordata come molto unita, cordiale e affabile. Uniti nella vita e nella morte: un’unica cerimonia per i funerali di Roberto Pillon e di Lucia D’Andrea che saranno celebrati martedì 11, alle ore 15,30, nella chiesa arcipretale di Meolo. Eventuali offerte daranno devolute, su indicazione dei familiari, a favore dell’Ail, l'associazione contro le leucemie, di Treviso.