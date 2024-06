Kayak si rovescia in mare a Napoli, morta una ragazza: ipotesi scontro con una barca nei pressi di Villa Rosebery

Tragedia a Napoli. Mentre erano a bordo di un kayak, due ragazzi sono stati vittime di un incidente nei pressi di Villa Rosebery, residenza estiva del Presidente della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, la canoa in cui si trovavano si sarebbe rovesciata a seguito di una collisione con un altro natante, forse un gommone. Ripescata dalla Guardia Costiera, la ragazza non ce l'ha fatta.

L'incidente

Non chiara ancora la dinamica dell'incidente.

Come riportato dal "Corriere della sera", a dare l'allarme poco prima delle 18 sono stati gli occupanti di un altro motoscafo, che hanno notato il kayak rovesciato e un ragazzo che chiedeva aiuto. Una volta messo in salvo, quest'ultimo ha detto che in canoa con lui c'era anche una ragazza, trovata poco dopo senza vita da una delle due motovedette della Guardia Costiera arrivate sul posto. Il magistrato è stato informato e sono state avviate le indagini volte ad accertare l'esatta dinamica dell’evento.