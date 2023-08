Bonus trasporti di settembre, via alle nuove richieste: quando e come fare domanda per gli abbonamenti

Il bonus trasporti è stato reintegrato, offrendo un incentivo di 60 euro per sostenere famiglie, studenti, pensionati e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Metro B Roma, carrello del treno esce dai binari alla fermata Magliana: circolazione bloccata tra Laurentina-Piramide

Da metà agosto 2023 non è più possibile presentare domanda, a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili, ma manca poco al nuovo click day, in programma dalle 8 del 1° settembre.