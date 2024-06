Domenica 9 Giugno 2024, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 10:14

VALDOBBIADENE (TREVISO) La sua era conosciuta come la sindrome delle bambine dagl occhi belli. Una malattia che colpisce quasi esclusivamente le bambine, che imparano a comunicare quasi esclusivamente con lo sguardo. Isabella ha lasciato questa vita, ma quei meravigliosi occhi azzurri continueranno a vivere perchè i suoi genitori hanno donato le cornee. L'ultimo regalo di un piccolo angelo, di un'anima pura e immacolata che ha dato e ricevuto amore. Amata per cioè che era dalla sua famiglia, dai compagni di scuola e dalla comunità. Isabella Menin è mancata ieri improvvisamente a 15 anni. Avrebbe sostenuto a breve gli esami di terza media. Ora per la sua famiglia è il tempo del dolore, poi arriverà quello del vuoto. I suoi grandi occhi sgranati sul mondo sorridono dall'immagine dell'epigrafe in cui la famiglia ha dato notizia della scomparsa. Poche parole che racchiudono il senso di quindi anni di amore incondizionato, oltre la razionalità e le paure. “È stata amata, è stata felice, è stata un regalo”.

Isabella, nata con la sindrome di Rett, per i suoi genitori Massimiliano e Silena, per gli zii, i nonni, i cugini, è stata un dono. Ha sempre frequentato scuole pubbliche dall'asilo alle elementari e medie. E qui ha sperimentato il vero significato della parola inclusione: insegnanti che hanno cercato di formarsi specificamente per supportare al meglio il suo deficit, istituzioni che hanno collaborato perché non le mancassero le strutture, un'unità scuola famiglia istituzioni che è stata un piccolo miracolo di efficienza e di cura. Poi i compagni, ragazzi magnifici, che l'hanno sempre accolta e vissuta per come era, senza discriminazioni.

Ieri sera alla festa delle associazioni il sindaco ha chiesto un minuto di silenzio. E i ragazzi, i genitori, la comunità si è stretta intorno ai genitori di Isabella. Per quindici anni i riferimenti sono stati l'ospedale Burlo di Trieste e, per le terapie, La nostra famiglia di Conegliano. Non si contano le attestazioni di vicinanza nel tempo: dalla collaborazione quotidiana dei nonni degli zii e dei cugini, alle piccole e grandi premure di tutte le persone che, affermano i famigliari, “le hanno voluto un mondo di bene”. «Desideriamo ringraziare in particolare modo tutte le persone nelle scuole di ordine e grado che Isabella ha frequentato a Valdobbiadene-fanno sapere Massimiliano e Silena Menin- Le persone che, con ruolo professionale o umanità personale, hanno accolto, seguito e amato Isabella in questi 15 anni. È stata per tutti una sfida che vedrà il premio, crediamo». Ora il suo spirito luminoso volerà e resterà nel cuore dei suoi genitori. «Ora è un angelo» scrivono ancora i famigliari. Ciò che è sempre stato dietro quegli occhioni azzurri spalancati con meraviglia sul mondo. E se la storia di Isabella lascia qualcosa anche a chi non ha vissuto direttamente la sua vita, il senso e la chiave sta raccolta in una parola: amore. Saper trasformare la difficoltà in occasione, il limite in coraggio, la sofferenza in felicità.