Erika Rezza, 21enne morta in un incidente stradale mentre andava al mare. «Un intero paese nel dolore»

Un viaggio al mare lungo la litoranea nord di Brindisi si è trasformato in tragedia per la 21enne Erika Rezza, di Cellino San Marco, a seguito di un tragico incidente che sabato - poco dopo mezzogiorno - ha visto la sua auto, una Lancia, uscire improvvisamente fuori strada, fino a ribaltarsi in un canneto poco distante dallo stabilimento balneare "Lido Sant'Anna". Purtroppo, i soccorsi anche se immediati da parte di alcuni automobilisti di passaggio e subito dopo con l'arrivo di un'equipe medica del 118, non hanno permesso di salvare la giovane (dipendente di un bar al quartiere Commenda) che viaggiava con un'amica 23enne.

Incidente a Milano, morti Richard Busnelli e Brad Rossi sulla A-52 (anche 2 feriti gravissimi). Ipotesi sorpasso azzardato

LA DINAMICA

Nonostante il ribaltamento dell'auto, rimasta in bilico lungo la fiancata della guidatrice, l'altra giovane è rimasta leggermente ferita, ma chiaramente sotto choc per quanto accaduto.

Guia Moretti, morta a 17 anni un incidente stradale in Spagna: era lì per un anno di studio all’estero

IL DOLORE

Un paese sprofondato nel dolore. Il sindaco Marco Marra, dopo la triste notizia, ha postato queste parole sul profilo Facebook: «L'amministrazione comunale tutta e l'intera comunità cittadina piange la giovane vita spezzata di Erika e si unisce al dolore straziante che ha colpito i genitori, il fratello e i parenti tutti». Un diploma conseguito presso l'Alberghiero “Pertini” di via Appia e poi il lavoro in un bar a Brindisi. Città dove in questi ultimi anni da adolescente si erano sempre più rafforzate le amicizie di Erika, mettendo insieme tantissimi sogni. Anche ieri mattina, una bella giornata di sole la vedeva andare - in compagna di un'amica - verso le spiagge che si perdono lungo la litoranea nord. Poi, improvvisamente, quella fuga in auto nella felicità di due ragazze poco più che ventenni, si è trasformata in tragedia quando la loro auto ha lasciato il manto stradale andando incontro a un canneto dove la Lancia si è poi fermata, rimanendo in bilico lungo la fiancata di guida che (rimasta schiacciata tra la strada e il canneto) non ha dato alcuna via di scampo alla 21enne. Un incidente che ha spaventato non poco gli automobilisti di passaggio che, intuendo quanto grave fosse la situazione, hanno cercato aiuto allertando i soccorsi, ma era ormai troppo tardi quando il corpo di Erika è stato estratto da quelle lamiere. Una notizia la sua morte improvvisa che, nell'incredulità, ha immediatamente raggiunto amici e parenti facendo scattare un cordoglio dove in tantissime parole d'affetto, apparse sui social, lasciano di Erika un ricordo indelebile.