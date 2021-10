Sabato 2 Ottobre 2021, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 14:28

Un bambino di 3 anni è stato ricoverato all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Secondo le prime ricostruzioni il bimbo sarebbe precipitato a terra da un balcone di un’altezza di 3 metri. Il fatto si è verificato nella giornata di oggi a Cavaglià. Il bambino è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato con l’elicottero al nosocomio di Torino in codice rosso. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Bimbo di 11 anni morto investito in bici da un'autocisterna sulle strisce pedonali sotto gli occhi del fratello

Biella, bimbo di 3 anni cade dal balcone: ricoverato in codice rosso a Torino

Secondo quanto ricostruito il bimbo giocava con la sorellina di poco più grande quando è caduto dal balcone, compiendo un volo di circa quattro metri. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme è stato il padre del bambino, che sta eseguendo alcuni lavori in giardino.