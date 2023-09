Barbora Bobulova: «Vorrei fare un appello alle mamme dei ragazzi». In arrivo MoltoDonna

«Vorrei fare un appello alle mamme dei figli maschi: siate meno servizievoli, cominciate a dire più no ai vostri ragazzi e le cose cambieranno». L’attrice Barbora Bobulova in un’intervista a MoltoDonna parla di rispetto per le donne, «un problema culturale», dei timori per le figlie adolescenti, «in un mondo che sembra andare indietro», di cinema e del suo ultimo film Nata per te, dal 5 ottobre a cinema, in cui interpreta il ruolo di una giudice. «Mi piacerebbe che i registi mi affidassero ruoli più sbarazzini e invece quando c’è da interpretare un personaggio serio chiamano me», dice l’attrice a cui è dedicato il servizio di copertina dell'inserto giovedì 28 settembre in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Il corpo delle donne, ancora considerato «un oggetto sessuale, come e peggio degli Anni ‘50», secondo una ricerca recente. E e la voce degli uomini: la prospettiva maschile con il commento del vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti che invita gli uomini «a dare ascolto all’imbarazzo ed esplicitarlo come un cromosoma nuovo».

Il capitolo moda racconta le tendenze del movimento, con i 5 dettagli da power dress, a partire da spalline sostenute ma ingentilite dai tessuti. La rubrica dedicata all'Armadio ci porta virtualmente a casa dell'attrice Madalina Ghenea: passione per gli abiti anni '60. Con settembre e ottobre ripartono gli appuntamenti con la palestra: MoltoDonna traccia una guida degli allenamenti su misura per la salute. A ognuna il suo sport. La pagina del design ci aiuta a realizzare lo studio in casa, tra scrivanie e librerie che possono funzionare da pareti. L'oroscopo di Luca racconta segno per segno cosa ci aspetta nel mese di ottobre e traccia il quadro astrale dell'attrice Miriam Leone, in attesa del suo primo figlio.